УПЛ. Кривбасс - Динамо 0:2. Класс не бьется

К сожалению, традиционно уже для Кривого Рога начало поединка было отложено... Из-за воздушной тревоги. Только команды вышли на поле, даже не успели сделать первое касание - как снова раздался сигнал об угрозе с воздуха. В итоге, полноценно начать поединок на стадионе "Горняк" удалось только чуть больше чем через час ...

Тем не менее, футболисты обоих коллективов активно вошли в игру и уже в самом начале обменялись острыми моментами. Со стороны криворожан опасно со штрафного пристреливался Твердохлеб - "Динамо" же ответило перспективным прострелом после углового. В целом же, обе стороны действовали достаточно осторожно. Большинство игрового времени мяч контролировали именно подопечные Александра Шовковского, однако инициатива периодически переходила из ног в ноги.

Полумоменты возникали с определенной периодичностью у обеих команд, однако до какой-то конкретики довольно редко доходило. С пересечением экватора первого тайма все больше начали закипать эмоции. Прежде всего, у хозяев. В частности, главный арбитр встречи Николай Балакин был вынужден наградить игроков криворожан несколькими "горчичниками".

В конце концов, в битве нервов победили динамовцы. Оборона "Кривбасса" откровенно провалилась после флангового выстрела Дубинчака. Сразу трое (3!) футболистов криворожской команды пропустили мяч, при этом без всякого сопротивления. Каждый понадеялся на другого. Особенно в этом контексте отличился Дибанго. Почему капитан хозяев не вынес из вратарской зоны, а переложил эту ответственность на Конате - загадка. Гостеприимный подарок для Киева от подопечных Вернидуба, однозначно.

Тем не менее, Ярмоленко, в отличие от своих визави, концентрацию не терял и с нерабочей ноги прошил, уже на тот момент, пустые ворота Кузыка. Второй подряд забитый мяч с правой для легенды "Динамо", и в целом 112-й в рамках элитного украинского дивизиона.

Перед занавесом первых 45 минут как удвоить счет могли одни, так и установить паритет на табло другие. Не срослось. Сначала Попову не хватило точности после удара головой, а позже Сосе, кроме точности, еще и не хватило силы, чтобы обыграть Нещерета.

В перерыве Юрий Вернидуб провел сразу двойную замену и в раздевалке психологически накачал своих футболистов. Криворожане начали действовать во второй половине агрессивнее и динамичнее. Футболисты обеих команд действовали довольно жестко в стыках и не убирали ноги, будто понимая ценность этих трех зачетных баллов.

"Кривбасс" ощутимо прибавил в интенсивности, хотя и этого не хватало, чтобы вскрывать низкий блок киевлян. Динамовцы не придумывали ничего экстраординарного и методично перекрывали свободное пространство за своими спинами. Из-за чего криворожане вынуждены были сбиваться на банальные верховые забросы и навесы.

Казалось, что по такому сценарию пройдет и последняя треть встречи. Но не тут то было! Интриги противостоянию добавило удаление Попова. Шапаренко провалился под прессингом в центре поля, из-за чего Денису пришлось сбивать Сосу, который после разворота выбегал бы на свидание с первым номером "бело-синих". Балакин сначала "зажег" перед центрбеком динамовцев желтый свет, однако под давлением апелляций хозяев пошел все-таки смотреть повтор на VAR. В итоге, Попов получил прямую красную и оставил свою команду в меньшинстве. Кузык, кстати, тот штрафной выполнил довольно бездарно. Можно выжать было гораздо больше, разыграть как-то оригинальнее - до штрафной зоны было-то всего лишь пару метров.

Но дальше еще интереснее. Конвертировать количественное преимущество хозяевам не удалось. На удивление, произошло совершенно наоборот - преимущество удвоили гости. Дубинчак практически через все поле с собственной половины "свечой" нашел свободного Ваната. Ну а лучший бомбардир украинского первенства мастерски доказал свой статус. Владислав один пошел на оборону "Кривбасса" и из-под двух защитников прицельно пробил в дальний угол ворот Клищука. Класс есть класс, здесь не отнять.

Динамовцы даже вдесятером методично довели эту встречу до своего логического завершения. В концовке пару раз надежно отработал Нещерет, нивелировав угрозу от хозяев.

Банда Шовковского не дарит шансов конкурентам и продолжает двигаться к чемпионству. "Динамо" снова побеждает со счетом 2:0 в Кривом Роге - как и в прошлом сезоне. Только тогда удаление было как раз в составе криворожан. "Кривбасс" старался, но банально был на шаг позади в каждом из игровых компонентов. Несмотря на это поражение, подопечные Вернидуба остаются в топ-5. Хотя, уже в этом туре львовские "Карпаты" могут обойти криворожан в турнирной таблице.

Фото пресс-службы ФК "Динамо"

24-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 12-е апреля

Кривой Рог, стадион "Горняк"

Голы: Ярмоленко 35, Ванат 74

"Кривбасс": Клищук - Понедельник, Конате (Бандейра 46), Романчук, Дибанго - Илич (Вакулко 80), Икенна - Д. Кузык (Каменский 80), Твердохлеб, Задерака (Ндомбази 46) - Соса.

Запасные: Маханьков, Хома, Виливальд, Бандейра, Юрчец, Вакулко, Ндомбази, Каменский, Лунев, Гонсалес, Мулык.

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

"Динамо": Нещерет - Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак - Михайленко, Шапаренко (Пихаленок 78) - Ярмоленко (Биловар 70), Буяльский (Бражко 71), Кабаев (Волошин 78) - Ванат (Герреро 80).

Запасные: Моргун, Суркис, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Дячук, Лучкевич, Герреро, Биловар, Пихаленок, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Предупреждения: Задерака 29, Конате 33, Караваев 37, Шапаренко 73, Бражко 79, Михавко 86.

Удаление: Попов 64.

Арбитр: Балакин Николай.