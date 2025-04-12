Проверка одного из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Рух - Александрия

В 24-м туре УПЛ встретятся "Рух" и "Александрия".

Виталий Пономарев выпустил в старте следующих игроков:

Ледвий – Роман, Слюбик, Дидык, Лях – Эдсон – Пастух, Слюсар – Карабин, Климчук, Алмазбеков

Руслан Ротань выбирает такой стартовый состав

Ермаков – Кравченко, Компас, Шабанов, Мартынюк – Ващенко – Безерра, Шепелев, Мишнёв, Теди Цара – Ковалец

Это девятая встреча команд в УПЛ. Прошлый матч на поле "Руха" между этими командами, который состоялся 28 октября 2023 года, закончился со счетом 0:0.

К матчу "Рух" занимает 9-е место, набрав 29 баллов, "Александрия" - вторая с 53-мя баллами.

Поединок начнется в 15:30.