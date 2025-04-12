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Конец сказки Золушки, или кадры решают все . УПЛ. 24 тур. Рух - Александрия 1:1
Александрия теряет очки в матче с Рухом
В 24-м туре УПЛ "Александрия", которая продолжает "кошмарить" наших грандов своим уверенным нахождением на 2-м мес те в турнирной таблице, приехала в гости к "Руху", которого, на данный момент, можно уже смело считать середняком, которому просто нужно доиграть сезон.
Главная проблема Ротаня на матч – отсутствие Калюжного из-за перебора "горчичников". Эту проблему Руслан Петрович решил, выпустив в опорную зону 19-летнего Ващенко, который, впрочем, в этом сезоне уже подменял капитана, причем делал это довольно уверенно. Также в заявке гостей из-за травмы не оказалось Филиппова и на острие вышел Ковалец.
Пономарев также не стал городить огород и выпустил те самые 11 игроков (и три центрбека), которые неделю назад обыграли "Колос".
С началом матча кадровые проблемы гостей усугубились. Уже на 15-й минуте травму получил Безерра, вместо которого вышел Джевани, поэтому сегодня "Александрии" пришлось отдуваться уже без трех своих лидеров.
Ну а сам игра в первом тайме не впечатляла. В первые минут 20 больше инициативой владел "Рух". Во второй половине – уже "Александрия". В целом, равная игра фактически без моментов. Намеки на подходы, но не более того.
Однако "Александрия" есть "Александрия", и когда не получается что-то скреативить – Мишнев на 43-й минуте вторым темпом идеально дал под штангу метров с 20-ти. 1:0, в равном первом тайме гости ушли на перереыв ведя в счете.
24-й тур УПЛ, сезон 2024/25
12 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"
Судья: Александр Афанасьев (Харьков)
"Рух" (Львов)– ФК "Александрия" 1:1
Голы: Фаал (67) - Мишнев (43)
Предупреждения: Эдсон - Кампос, Шостак, Мартынюк
"Рух": Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Эдсон (Рябов, 71), Слюсар (Пидгурский, 57), Пастух (Притула, 65), Карабин, Алмазбеков (Рунич, 46), Климчук (Фаал, 65)
"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Мишнев (Смирный, 62), Шепелев (Шостак, 73), Ващенко (Козак, 73), Мартынюк, Цара (Беляев, 62), Кампос, Безерра (Джевани, 17), Ковалец
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