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Львовская помощь. Названо, какая сумма перечислена во Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных
Доброе дело от Руха
ФК Рух
Основатель "Руха" Григорий Козловский с начала 2025 года перечислил 2 миллиона гривен на нужды Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы.
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Отметим, что в этом медучреждении оказывается медицинская помощь 20 000 пациентам и проводится около 6 500 оперативных вмешательств.
Напомним, ранее основатель "Руха" вместе с Emily Resort (сетью отелей) передали 3 миллиона гривен Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".
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Источник:fcruhlviv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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