  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львовская помощь. Названо, какая сумма перечислена во Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львовская помощь. Названо, какая сумма перечислена во Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных

Премьер-лига

Доброе дело от Руха

Львовская помощь. Названо, какая сумма перечислена во Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных

ФК Рух

Новина українською

Основатель "Руха" Григорий Козловский с начала 2025 года перечислил 2 миллиона гривен на нужды Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что в этом медучреждении оказывается медицинская помощь 20 000 пациентам и проводится около 6 500 оперативных вмешательств.

Напомним, ранее основатель "Руха" вместе с Emily Resort (сетью отелей) передали 3 миллиона гривен Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".

Читайте такжеДинамо было готово платить за защитника Руха 2 млн евро, но Козловский хотел больше
По теме
yellow-arrow
Рух последний матч сезона против Шахтера сыграет вне Арены Львов. Журналист УПЛ ТВ рассказал почему
yellow-arrow
Киевляне могут остаться без 19-летнего хавбека. Сына известного нападающего Динамо Олега Саленки
yellow-arrow
УПЛ. Кривбасс - Динамо 0:2. Класс не бьется
Рух (Львов) Григорий Козловский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fcruhlviv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости