Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередной гол легенды. Динамо открыло счет в матче против Кривбасса – ВИДЕО
Что наделала оборона криворожцев?
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Кривбасс" и "Динамо" проводят матч 24 тура чемпионата Украины в Кривом Роге. Счет в этой встрече был открыт на 35-й минуте.
После атаки левым флангом Дубинчак прострелил в штрафную. Всю защиту хозяев пропустил мяч, в том числе и капитан Дибанго, который просто поднял ногу. В итоге дальнюю стойку замкнул другой капитан – Андрей Ярмоленко в касание правой ногой пробил в ворота.
Это пятый гол легенды киевлян в нынешнем сезоне. В общей сложности он проводит 16 матч в этом розыгрыше УПЛ.
За ходом дальнейших событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Беларусь вышла на футзальное Евро, где должна сыграть и Украина
- В Полтаве считают, что команда уступила Эпицентру из-за судейской ошибки
- Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
Комментарии 3