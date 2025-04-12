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Очередной гол легенды. Динамо открыло счет в матче против Кривбасса – ВИДЕО

Премьер-лига

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Очередной гол легенды. Динамо открыло счет в матче против Кривбасса – ВИДЕО

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" и "Динамо" проводят матч 24 тура чемпионата Украины в Кривом Роге. Счет в этой встрече был открыт на 35-й минуте.

После атаки левым флангом Дубинчак прострелил в штрафную. Всю защиту хозяев пропустил мяч, в том числе и капитан Дибанго, который просто поднял ногу. В итоге дальнюю стойку замкнул другой капитан – Андрей Ярмоленко в касание правой ногой пробил в ворота.

Это пятый гол легенды киевлян в нынешнем сезоне. В общей сложности он проводит 16 матч в этом розыгрыше УПЛ.

За ходом дальнейших событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Андрей Ярмоленко Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.04.2025 в 15:15
Дебіли кончені, не дають додивитися Кривбас - Динамо
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Комментарии 3
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.04.2025 в 15:15
Дебіли кончені, не дають додивитися Кривбас - Динамо
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0
0
mazur12061961 (Новгородка)
12.04.2025 в 14:59
Ось вам і відповідь,хто є хто.Ярмо МОЛОДЕЦЬ І цю людину «ЕННІ СПЕЦИ»хочуть відправити писати мемуари.Побійтеся Бога!
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CVK1993 (Рівне)
12.04.2025 в 14:54
Ярмоленко відповів всім нікчемам, які хочуть за рахунок його обсирання самоствердитися. І всім іншим, в кого куряча сліпота.
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