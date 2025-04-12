Очередной гол легенды. Динамо открыло счет в матче против Кривбасса – ВИДЕО

"Кривбасс" и "Динамо" проводят матч 24 тура чемпионата Украины в Кривом Роге. Счет в этой встрече был открыт на 35-й минуте.

После атаки левым флангом Дубинчак прострелил в штрафную. Всю защиту хозяев пропустил мяч, в том числе и капитан Дибанго, который просто поднял ногу. В итоге дальнюю стойку замкнул другой капитан – Андрей Ярмоленко в касание правой ногой пробил в ворота.

Это пятый гол легенды киевлян в нынешнем сезоне. В общей сложности он проводит 16 матч в этом розыгрыше УПЛ.

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