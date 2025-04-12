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До Реброва и Шацких совсем чуть-чуть. Ярмоленко забил 112 гол в УПЛ
Сможет ли обогнать легенд?
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Динамо" открыло счет в матче против "Кривбасса" на 35 минуте. Автором гола стал Андрей Ярмоленко, который замкнул прострел Дубинчака.
Для капитана “бело-синих” этот гол стал 112 по счету в чемпионатах Украины. Он продолжает находиться на четвёртом месте в рейтинге бомбардиров УПЛ за всю историю.
Выше его идут Евгений Селезнев (117), Сергей Ребров (123) и Максим Шацких (124).
Добавим также, что это был седьмой гол Ярмоленко в ворота “Кривбасса”, если учитывать предыдущую историю клуба из Кривого Рога. В общей сложности Андрей Николаевич проводит 13 матч против криворожцев.
В текущем чемпионате Ярмоленко отличился пятью голами. В предыдущем сезоне УПЛ на его счету было восемь точных ударов.
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