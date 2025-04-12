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Полузащитник Александрии: Всегда настраиваемся на каждую игру

Премьер-лига

Игрок молодежной сборной Украины о матче с Рухом

Полузащитник Александрии: Всегда настраиваемся на каждую игру

Фото - скріншот УПЛ ТБ

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Полузащитник "Александрии" в эфире УПЛ ТВ Даниил Ващенко рассказал об ожиданиях от матча с "Рухом".

Игрок рассказал, что дисквалифицированный из-за желтых карточек Иван Калюжный, ему советов по игре не давал

"Калюжный мне советов не давал. Настраиваюсь, как каждую игру, конечно", - сказал Ващенко.

Корреспондент отметил, что "Александрия" давно не побеждала "Рух". Игрок сказал, что тренер не акцентировал на этом внимание.

"Нет, он не акцентировал, совсем. Готовимся на каждую игру. Или "Рух", или "Кривбасс" - нет разницы. Всегда настраиваемся на каждую игру", - сказал Ващенко.

Ващенко рассказал о сильных сторонах львовского клуба.

"Мы готовились на эту игру, смотрели их. Это молодая команда, которая играет в силовой футбол, много бегает, борьба. На этом акцентировали.

Турнирная таблица где-то мотивирует", - сказал игрок.

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Напомним, что "Рух" сыграет с "Александрией" 12 апреля. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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