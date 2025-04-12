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Легенда Динамо оценила вероятность того, что Ванат удержит первое место в бомбардирской гонке
Все зависит от него самого
Getty Images/Global Images Ukraine
На текущий момент список бомбардиров УПЛ за сезон 2024/25 возглавляет игрок "Динамо" Владислав Ванат, у него 13 голов за 21 матч.
Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких поделился мнением, удержит ли первое место Ванат в гонке голеадоров.
Добавим, что второе место делят игроки "Шахтера" и "Полесья" Георгий Судаков и Алексей Гуцуляк — у них по 11 мячей за 22 матча.
"Ванат - зависимый форвард. Он не индивидуалист. Его надо обслужить, его надо направить и все остальное. От коллектива и от команды очень многое зависит. Голы Ваната зависят от того, как средняя линия на него будет играть? Конечно, конечно".
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