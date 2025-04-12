Легенда Динамо оценила вероятность того, что Ванат удержит первое место в бомбардирской гонке

На текущий момент список бомбардиров УПЛ за сезон 2024/25 возглавляет игрок "Динамо" Владислав Ванат, у него 13 голов за 21 матч.

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких поделился мнением, удержит ли первое место Ванат в гонке голеадоров.

Добавим, что второе место делят игроки "Шахтера" и "Полесья" Георгий Судаков и Алексей Гуцуляк — у них по 11 мячей за 22 матча.