Кривбасс играет в большинстве: защитник Динамо получил прямую красную карточку после просмотра ВАР

"Кривбасс" и "Динамо" играют в матче 24 тура чемпионата Украины. На 64-й минуте киевляне остались в меньшинстве.

Денис Попов пошел в грубый подкат против Сосы. Сначала арбитр продемонстрировал защитнику "бело-синих" желтую карточку, однако побежал посмотреть эпизод с помощью ВАР. После видеоповтора Николай Балакин изменил свое решение и удалил защитника киевлян.

Это третья красная карта Попова в карьере и второе прямое удаление. Также это третий сезон подряд, в котором Денис не доигрывает матч до конца из-за красного света перед собой.

UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию матча между “Кривбассом” и “Динамо”.