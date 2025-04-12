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Кривбасс играет в большинстве: защитник Динамо получил прямую красную карточку после просмотра ВАР
Слишком грубо
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Кривбасс" и "Динамо" играют в матче 24 тура чемпионата Украины. На 64-й минуте киевляне остались в меньшинстве.
Денис Попов пошел в грубый подкат против Сосы. Сначала арбитр продемонстрировал защитнику "бело-синих" желтую карточку, однако побежал посмотреть эпизод с помощью ВАР. После видеоповтора Николай Балакин изменил свое решение и удалил защитника киевлян.
Это третья красная карта Попова в карьере и второе прямое удаление. Также это третий сезон подряд, в котором Денис не доигрывает матч до конца из-за красного света перед собой.
UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию матча между “Кривбассом” и “Динамо”.
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