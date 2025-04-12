  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс играет в большинстве: защитник Динамо получил прямую красную карточку после просмотра ВАР
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс играет в большинстве: защитник Динамо получил прямую красную карточку после просмотра ВАР

Премьер-лига

Слишком грубо

Кривбасс играет в большинстве: защитник Динамо получил прямую красную карточку после просмотра ВАР

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" и "Динамо" играют в матче 24 тура чемпионата Украины. На 64-й минуте киевляне остались в меньшинстве.

Денис Попов пошел в грубый подкат против Сосы. Сначала арбитр продемонстрировал защитнику "бело-синих" желтую карточку, однако побежал посмотреть эпизод с помощью ВАР. После видеоповтора Николай Балакин изменил свое решение и удалил защитника киевлян.

Это третья красная карта Попова в карьере и второе прямое удаление. Также это третий сезон подряд, в котором Денис не доигрывает матч до конца из-за красного света перед собой.

UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию матча между “Кривбассом” и “Динамо”.

По теме
yellow-arrow
Рух последний матч сезона против Шахтера сыграет вне Арены Львов. Журналист УПЛ ТВ рассказал почему
yellow-arrow
Киевляне могут остаться без 19-летнего хавбека. Сына известного нападающего Динамо Олега Саленки
yellow-arrow
УПЛ. Кривбасс - Динамо 0:2. Класс не бьется
Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости