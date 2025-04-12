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Киевляне могут остаться без 19-летнего хавбека. Сына известного нападающего Динамо Олега Саленки

Премьер-лига

Задумывается об аренде

Киевляне могут остаться без 19-летнего хавбека. Сына известного нападающего Динамо Олега Саленки

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Роман Саленко в последнем видео ютуб-канала "ВДИНАМО" поделился своими планами относительно футбольной карьеры.

"Мне самое главное сейчас получать игровую практику. Мне главное, чтобы я пришел туда, и тренер был уверен, что вот - есть Саленко, и он будет играть.

Если что-то изменится в "Динамо" - но я не знаю, я такими вопросами не занимаюсь - мне скажут, что я буду получать больше времени и показывать, что я выхожу и играю, - то да, я останусь в "Динамо".

Конечно, я готов и на аренду. Нужна игровая практика", — сказал игрок.

Добавим, что за этот сезон сын легендарного Олега Саленко провел на поле всего семь минут, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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