Киевляне могут остаться без 19-летнего хавбека. Сына известного нападающего Динамо Олега Саленко

Хавбек "Динамо" Роман Саленко в последнем видео ютуб-канала "ВДИНАМО" поделился своими планами относительно футбольной карьеры.

"Мне самое главное сейчас получать игровую практику. Мне главное, чтобы я пришел туда, и тренер был уверен, что вот - есть Саленко, и он будет играть.

Если что-то изменится в "Динамо" - но я не знаю, я такими вопросами не занимаюсь - мне скажут, что я буду получать больше времени и показывать, что я выхожу и играю, - то да, я останусь в "Динамо".

Конечно, я готов и на аренду. Нужна игровая практика", — сказал игрок.