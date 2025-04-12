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Красивый гол из-за пределов штрафной. Динамо в меньшинстве удвоило счет в матче против Кривбасса – ВИДЕО
В игру включился лучший бомбардир
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
“Кривбасс” и “Динамо” встречаются в рамках 24 тура УПЛ. На 74-й минуте киевляне удвоили счет.
Владислав Дубинчак отдал длинную передачу со своей половины поля. Его тезка Ванат принял круглого, протянул вперед, сместился под левую ногу и пробил из-за пределов штрафной под левый угол.
Добавим, что после удаления Дениса Попова главный тренер "Динамо" Александр Шовковский сменил схему на игру без центрального нападающего, поэтому Ванат сместился на правый фланг.
Это 14-й гол форварда в текущем сезоне чемпионата Украины. Отрыв от ближайших преследователей Судакова и Гуцуляка составляет три точных удара.
За ходом финальной части матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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