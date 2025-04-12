Рух последний матч сезона против Шахтера сыграет вне Арены Львов. Журналист УПЛ ТВ рассказал почему

"Рух" последний матч сезона против Шахтера сыграет за пределами "Арены Львов".

Журналист УПЛ ТВ Назар Заплатинский сказал, что в середине мая на стадионе перестелят газон. Это будет после матча "Руха" против "Вереса", который ориентировочно состоится 10 мая.

"11 мая планируется сорвать газон на "Арене Львов" и будет происходить его перестилание. Поэтому свой поединок последнего тура против "Шахтера" здесь не будет происходить.

На стадионе максимально пытаются успеть до начала нового сезона, подготовить поле на "Арене Львов", чтобы оно было еще более качественным", - сказал журналист.