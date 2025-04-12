Нашли в конце момент. Александрия пушечным ударом открыла счет в матче против Руха. Видео гола

Вратарь "Руха" сделал пас в центр поля. "Александрия" перехватила его и разогнала атаку. Ващенко готовил удар, но Дидык его заблокировал.

Гости вновь поймали мяч, перепасовывались между собой. Мартынюк отдал передачу Мишневу, который пушечным ударом забил.

Видео гола:

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Для Дмитрия Мишнева это второй гол в УПЛ.