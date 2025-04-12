Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия теряет лидеров. В матче с Рухом травмировался еще один нападающий
Фанатам команды такое не понравится
Фото: Олександрія
В матче 24-го тура УПЛ между "Рухом" и "Александрией" травмировался лидер гостей Безерра. На 11-й минуте бразилец почувствовал боль в спине и начал хромать.
Долго поиграть с болью футболист не сумел. Уже на 17-й минуте он был заменен на Джевани.
Читайте такжеПроверка одного из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Рух - Александрия
К слову, в заявку "Александрии" из-за травмы не попал еще один лидер команды - нападающий Александр Филиппов. После первого тайма александрийцы побеждают соперника со счетом 1:0.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красивый гол из-за пределов штрафной. Динамо в меньшинстве удвоило счет в матче против Кривбасса – ВИДЕО
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кривбасс – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Тренер Олимпиакоса изменил свое мнение о Яремчуке. Форварда уже хотят Шахтер и Трабзонспор
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000