Александрия теряет лидеров. В матче с Рухом травмировался еще один нападающий

В матче 24-го тура УПЛ между "Рухом" и "Александрией" травмировался лидер гостей Безерра. На 11-й минуте бразилец почувствовал боль в спине и начал хромать.

Долго поиграть с болью футболист не сумел. Уже на 17-й минуте он был заменен на Джевани.

К слову, в заявку "Александрии" из-за травмы не попал еще один лидер команды - нападающий Александр Филиппов. После первого тайма александрийцы побеждают соперника со счетом 1:0.