  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия теряет лидеров. В матче с Рухом травмировался еще один нападающий
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия теряет лидеров. В матче с Рухом травмировался еще один нападающий

Премьер-лига

Фанатам команды такое не понравится

Александрия теряет лидеров. В матче с Рухом травмировался еще один нападающий

Фото: Олександрія

Новина українською

В матче 24-го тура УПЛ между "Рухом" и "Александрией" травмировался лидер гостей Безерра. На 11-й минуте бразилец почувствовал боль в спине и начал хромать.

Долго поиграть с болью футболист не сумел. Уже на 17-й минуте он был заменен на Джевани.

Читайте такжеПроверка одного из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Рух - Александрия

К слову, в заявку "Александрии" из-за травмы не попал еще один лидер команды - нападающий Александр Филиппов. После первого тайма александрийцы побеждают соперника со счетом 1:0.

По теме
yellow-arrow
Конец сказки Золушки, или кадры решают все . УПЛ. 24 тур. Рух - Александрия 1:1
yellow-arrow
Сработал джокер. Рух сравнял счет в середине второго тайма против Александрии. Видео гола
yellow-arrow
Двое легионеров покинули Кривбасс. Они уже не в Украине
ФК Александрия Безерра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости