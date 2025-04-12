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Левый Берег - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Левый Берег - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"

Новина українською

Битва за шесть. Встреча двух соседей и представителей нижней части турнирной таблицы. Это все о противостоянии "Левого Берега" Виталия Первака и "Колоса" Руслана Костышина.

Первая встреча этих коллективов в текущей кампании УПЛ завершилась нулевой ничьей. На этот же раз хозяином встречи выступят именно "аисты".

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Поединок 24-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Лівий Берег"Левый Берег" - "Колос" Колоссостоится в воскресенье, 13-го апреля 2025-го года, в 15:30. Встреча пройдет в Киевской области, на стадионе "Арена Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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