Левый Берег - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Битва за шесть. Встреча двух соседей и представителей нижней части турнирной таблицы. Это все о противостоянии "Левого Берега" Виталия Первака и "Колоса" Руслана Костышина.

Первая встреча этих коллективов в текущей кампании УПЛ завершилась нулевой ничьей. На этот же раз хозяином встречи выступят именно "аисты".

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Поединок 24-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Колос" состоится в воскресенье, 13-го апреля 2025-го года, в 15:30 . Встреча пройдет в Киевской области, на стадионе "Арена Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Левый Берег - Колос Смотреть трансляцию