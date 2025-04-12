  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Битва за выживание. Оболонь и Черноморец объявили стартовые составы на очный матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва за выживание. Оболонь и Черноморец объявили стартовые составы на очный матч

Премьер-лига
Обновлено

Будет жарко

Битва за выживание. Оболонь и Черноморец объявили стартовые составы на очный матч

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В 24-м туре УПЛ сойдутся киевская "Оболонь" и одесский "Черноморец". Игра состоится в Киеве, на "Оболонь Арене". Начало - в 18:00.

Хозяева сейчас занимают 13-е место (21 очко), а гости размещаются на 15-й строчке таблицы (18 очков). Стали известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Оболони": Марченко Денис, Стасюк Петр, Дубко Валерий, Приймак Владислав, Грисьо Максим, Курко Василий, Бычек Константин, Черненко Руслан (К), Груша Виталий, Ильин Олег, Устименко Денис

Запасные: Федоровский Назарий, Рыбка Александр, Карась Даниил, Осман Александр, Ломницкий Андрей, Близниченко Виктор, Слободян Олег, Мединский Игорь, Витенчук Вадим, Суханов Сергей, Тарануха Ростислав, Теслюк Денис

Стартовый состав "Черноморца": Аниагбосо Чижиоке Кингсли, Ракицкий Ярослав, Жаржу Мозес, Скиба Евгений, Бутко Богдан (К), Кисель Ярослав, Габелок Артем, Белошевский Богдан, Попов Кирилл, Безбородько Денис, Когут Игорь

Запасные: Вечный Ян, Набит Максим, Арсич Владимир, Лацабидзе Лука, Ермаков Виталий, Райан, Мустафаев Эмиль, Шевцов Илья, Сигеев Кирилл, Робакидзе Гиорги, Янаков Денис, Тоиров Хусрав

По теме
yellow-arrow
Конец сказки Золушки, или кадры решают все . УПЛ. 24 тур. Рух - Александрия 1:1
yellow-arrow
Сработал джокер. Рух сравнял счет в середине второго тайма против Александрии. Видео гола
yellow-arrow
Двое легионеров покинули Кривбасс. Они уже не в Украине
Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости