Двое легионеров покинули Кривбасс. Они уже не в Украине

То, что из-за увеличения количества воздушных тревог и обстрелов Кривого Рога "Кривбасс" покинуло двое легионеров, стало известно за несколько дней до старта 24-го тура УПЛ. А уже сегодня, 12-го апреля, перед матчем "Кривбасса" с «Динамо», UA-Футбол стали известны имена двух "беглецов". Это 23-летний венесуэльский вингер Мендоза и 22-летний бразильский полузащитник Аморозо.

Оба футболиста уже покинули не только расположение команды, но и Украину.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее "Кривбасс" не комментировал информацию о том, что легионеры решили покинуть клуб из-за войны. Также клуб продолжает стоять на своей позиции относительно матчей в Кривом Роге – "Кривбасс" не собирается переезжать.