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Двое легионеров покинули Кривбасс. Они уже не в Украине

Премьер-лига

Ушли и не вернутся

Двое легионеров покинули Кривбасс. Они уже не в Украине

Фото: Кривбас

Новина українською

То, что из-за увеличения количества воздушных тревог и обстрелов Кривого Рога "Кривбасс" покинуло двое легионеров, стало известно за несколько дней до старта 24-го тура УПЛ. А уже сегодня, 12-го апреля, перед матчем "Кривбасса" с «Динамо», UA-Футбол стали известны имена двух "беглецов". Это 23-летний венесуэльский вингер Мендоза и 22-летний бразильский полузащитник Аморозо.

Оба футболиста уже покинули не только расположение команды, но и Украину.

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Напомним, что ранее "Кривбасс" не комментировал информацию о том, что легионеры решили покинуть клуб из-за войны. Также клуб продолжает стоять на своей позиции относительно матчей в Кривом Роге – "Кривбасс" не собирается переезжать.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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