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Сработал джокер. Рух сравнял счет в середине второго тайма против Александрии. Видео гола
Первый гол нападающего
Фото - ФК Рух
"Рух" сравнял счет в середине второго тайма против "Александрии".
Футболисты гостей находились в штрафной "Руха". Хозяева перехватили мяч и устроили атаку. С фланга мяч футболист "Руха" Рунич передал в штрафную.
Там поймал мяч Карабин, который головой сделал передачу на Фала. Гамбийский нападающий отличился в воротах.
Видео гола:
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Отметим, это дебютный мяч для Фала.
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