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Сработал джокер. Рух сравнял счет в середине второго тайма против Александрии. Видео гола

Премьер-лига

Первый гол нападающего

Сработал джокер. Рух сравнял счет в середине второго тайма против Александрии. Видео гола

Фото - ФК Рух

Новина українською

"Рух" сравнял счет в середине второго тайма против "Александрии".

Футболисты гостей находились в штрафной "Руха". Хозяева перехватили мяч и устроили атаку. С фланга мяч футболист "Руха" Рунич передал в штрафную.

Там поймал мяч Карабин, который головой сделал передачу на Фала. Гамбийский нападающий отличился в воротах.

Видео гола:

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Отметим, это дебютный мяч для Фала.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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