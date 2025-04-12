Виталий Пономарев о матче с Александрией: Матч нужно играть все 90 минут

Тренер "Руха" Виталий Пономарев дал комментарий после матча с "Александрией".

По словам тренера, результат матча его удовлетворяет.

"Результатом доволен, хотя, если анализировать игру - первый тайм с обеих сторон был вообще без моментов. Допустили грубую ошибку и пропустили гол. Во втором тайме нам нужно было отыгрываться. Во втором тайме было больше моментов. Очень вязкая, сложная игра была", - сказал тренер.

Пономарев считает, что команда сыграла согласно наработанному плану.

"Практически, план на игру выполнили. Были ошибки, идеально матч никто никогда не сыграет. Радует то, что последние два матча начинаем набирать очки. Ребята понимают это, получают уверенность и движемся дальше. Схему поменяли и состав один и тот же. Всегда говорю, что у нас все игроки основного состава. Хочу отметить игру игроков, которые вышли на замену. Они вышли, помогли команде и усилили игру", - заявил специалист.

Тренер "Руха" отметил Фала и его дебютный гол.

"Рад за него. Он новый футболист в нашей команде. Нужна адаптация. Он хороший, качественный нападающий. Физически он не на том уровне, который бы мы хотели, но для его уверенности, его психологии очень важен гол", - заявил Пономарев.

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Специалист назвал ключевые моменты при отыгрыше:

"Матч нужно играть все 90 минут. Нельзя опускать руки. Мы от своей стратегии не будем отходить, у нас достаточно молодых футболистов, которые не должны играть за результатом, а учиться играть в футбол. В дальнейшем будем привлекать больше футболистов академии, у них должна быть правильная психология, хотеть победить в каждом матче", - заявил Пономарев.

Напомним, что "Рух" и "Александрия" сыграли 1:1.