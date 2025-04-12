Оболонь открыла счет в матче с Черноморцем из-за комической ошибки голкипера

В битве аутсайдеров в столице "пивовары" принимают "черно-синих".

На 30-й минуте одесситы организовали автогол. "Оболонь" разыграла угловой с левого фланга, пошла подача в штрафную, после чего Чиджоке Аниагбосо сыграл на выходе, выбив мяч прямо на ногу Бычеку. Удар Константина с линии ворот выбил Когут, но вратарь "Черноморца", лежа на газоне, курьезно забросил снаряд назад – вышло четко в сетку.

До стартового свистка соперников разделяли 3 балла. Добавим, что это очный поединок коллективов с наихудшей обороной в УПЛ по количеству пропущенных мячей.