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Оболонь открыла счет в матче с Черноморцем из-за комической ошибки голкипера
В прошлом туре вратарь моряков сыграл безупречно
Скріншот - УПЛ ТБ
В битве аутсайдеров в столице "пивовары" принимают "черно-синих".
На 30-й минуте одесситы организовали автогол. "Оболонь" разыграла угловой с левого фланга, пошла подача в штрафную, после чего Чиджоке Аниагбосо сыграл на выходе, выбив мяч прямо на ногу Бычеку. Удар Константина с линии ворот выбил Когут, но вратарь "Черноморца", лежа на газоне, курьезно забросил снаряд назад – вышло четко в сетку.
До стартового свистка соперников разделяли 3 балла. Добавим, что это очный поединок коллективов с наихудшей обороной в УПЛ по количеству пропущенных мячей.
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