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Оболонь открыла счет в матче с Черноморцем из-за комической ошибки голкипера

Премьер-лига
Обновлено

В прошлом туре вратарь моряков сыграл безупречно

Оболонь открыла счет в матче с Черноморцем из-за комической ошибки голкипера

Скріншот - УПЛ ТБ

Новина українською

В битве аутсайдеров в столице "пивовары" принимают "черно-синих".

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На 30-й минуте одесситы организовали автогол. "Оболонь" разыграла угловой с левого фланга, пошла подача в штрафную, после чего Чиджоке Аниагбосо сыграл на выходе, выбив мяч прямо на ногу Бычеку. Удар Константина с линии ворот выбил Когут, но вратарь "Черноморца", лежа на газоне, курьезно забросил снаряд назад – вышло четко в сетку.

До стартового свистка соперников разделяли 3 балла. Добавим, что это очный поединок коллективов с наихудшей обороной в УПЛ по количеству пропущенных мячей.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
12.04.2025 в 18:55
ЧО выиграет
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
12.04.2025 в 18:55
ЧО выиграет
Ответить
0
0

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