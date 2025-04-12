Победа на классе с минимальной интригой в качестве подарка. Анализ матча Кривбасс – Динамо

Второй игровой день тура подарил нам противостояние "Кривбасса" и "Динамо" в Кривом Роге.

На фоне недавней трагедии жителям города, конечно, не до футбола и вообще трудно думать о чем-то другом, но ради отвлечения от ужасных реалий сегодняшнего дня болельщики пришли поддержать родную команду и немного отвлечься.

Команды не начали матч вовремя из-за нежелательного соседа, который в очередной раз напомнил о себе. Две воздушные тревоги помешали начать матч, в ситуации со второй уже абсолютно все и всё были готовы к старту и ожидали свистка рефери, однако не суждено.

Позже после отбоя игроки обоих коллективов вышли на поле и смогли начать игру. "Динамо" быстро забрало мяч под свой контроль, а команда в черной форме двигалась, пытаясь оказывать давление на соперника. По схеме подопечные Юрия Вернидуба играли с двумя форвардами, находясь без мяча; ими были Даниэль Соса и Егор Твердохлеб, именно они были расположены в команде хозяев. Киевляне пробовали привычные попытки забросить длинную передачу на Ваната и комбинированно выходить в атаку.

Криворожцы действовали плотно и не давали сильно себя "накручивать", поэтому во время первого тайма часто можно заметить смещение вингеров Кабаева и Ярмоленко ближе к центру и оставление всей "бровки" на крайних латералов Дубинчака и Караваева. Александр выдвигался вперед не так активно, как Владислав, но свою помощь дело все равно оказывал Андрею Николаевичу Ярмоленко. Караваеву в течение матча "хорошо настучали" по ногам, и в общем, пожалуй, 70% этого матча это было о борьбе и единоборстве, чем о красоте, эстетике и элегантности.

"Элегантно" сыграл капитан команды в черной форме Иван Дибанго, взяв пример со своих партнеров и пропустив катящийся вдоль линии ворот мяч. Пропустив мяч между ног, игрок предоставил шанс Ярмоленко, и тот возможностью воспользовался и забил гол, ставший для него 112-м в рамках Украинской Премьер-лиги.

Игроки столичной команды, именно полузащитники, часто приходили на свою половину поля, предлагая свои услуги партнерам и создавая различные вариации развития комбинаций. Однако киевляне так же неоправданно и по-детски теряли контроль на собственной половине поля, то вследствие ошибки вратаря, то центральные защитники не могли согласовать связи между собой.

Вторая половина игры продолжилась в похожем не очень зрелищном формате, команды охотно навязывали друг другу борьбу и продолжали скользить на газоне; вероятно, в перерыве никакие "ритуалы" не помогли этого исправить. Борьбу и каблуки в центре поля часто выигрывал Кривбасс, вместе с ошибками киевлян это давало шанс и успех в ближайшей перспективе для криворожцев.

Шанс на успех пришел, когда Клемент Икенна без фола, что важно отметить, забрал мяч из-под ноги у Шапаренко и одной передачей разрезал защиту бело-синих, выводя на "рандеву" Сосу с голкипером Русланом Нещеретом, однако Денис Попов помешал произойти этому "свиданию". "Кривбасса". После просмотра системы ВАР Николай Балакин изменил свое решение и вместо "горчичника" продемонстрировал Денису прямую красную карточку, заблокировав участие в следующем матче.

Кривбасс ожил и значительно добавил в активности собственных действий, гости же перестроились и опустили Михайленко в зону ЦЗ. Сделав замены, киевляне решили остаться без четкого форварда, переведя Ваната на позицию замененного Андрея Николаевича, вместо которого вышел "стоппер" Беловар, также вместо Буяльского вышел Владимир Бражко, карьера которого в последнее время идет не лучшим образом.

Кривой Рог пытался сравнять счет, но упустили быструю контратаку и забегание Ваната, а дальше коронное перебирание мяча под ногу, в данном эпизоде ​​под левую, и удар в дальний угол ворот Клищука. 0:2 и второй ассист Дубинчака в этом поединке, который просто роскошно перевел "из точки в точку", ну а Владислав (думаю, пока можно без отчества) забил 14-й мяч в этом сезоне и закрепляется в лидерах бомбардирской гонки.

Матч завершился с окончательным преимуществом киевлян в два мяча, но подарил нам страсть во втором тайме. Команды продолжат выполнять свои турнирные задания и борьбу за свои места. Нас, болельщиков, ожидает яркий заключительный отрезок сезона со спортивной интригой, страстями и сюжетами, достойными голливудских фильмов.