УПЛ. Оболонь – Черноморец 1:0. Закономерная победа пивоваров

Субботнюю программу 24-го в украинской Премьер-Лиге закрывали очным поединком "Оболонь" и "Черноморец". Команды занимают места в зоне вылета, поэтому поединок был сверхважным с турнирной точки зрения.

На первых минутах больше мячом владела "Оболонь", однако без опасных моментов. Первый удар в сторону ворот соперника организовали одесситы. Денис Безбородько дотянулся до мяча после подачи Бутка, однако круглый в итоге попал сверху на сетку ворот.

Первый реально опасный момент в матче создали гости. Ярослав Ракицкий со штрафного удара пробил в левый угол, но Марченко в эффектном прыжке спас свою команду.

У хозяев Черненко подачей со штрафного нашел в штрафной Бычека, но тот пробил прямо в Аниагбосо. Тот же Бичек через минуту завершал контратаку "Оболони", но пробил над воротами.

Киевляне повели в счете после очень курьезного эпизода. Аниагбосо не очень удачно сыграл на выходе после подачи с фланга, Бычек пробивал в пустые ворота, где на линии выбил мяч защитник, после чего голкипер умудрился ногой в падении вогнать круглого в свои ворота! 1:0. Максимально непонятный поступок Аниагбосо.

Груша сделал подачу с левого фланга в штрафную, где Устименко с разворота пробил в руки Аниагбосо. В конце тайм мяч попал в руку Белошевскому в пределах штрафной. После просмотра ВАР арбитр назначил пенальти, но Черненко промахнулся с одиннадцатиметровой отметки, пробив в перекладину.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "Оболони", которая действительно выглядела лучше.

Второй тайм начался обменом опасными моментами. Удар Ильина с правого фланга штрафной площадки парировал Аниагбосо, после чего он забрал в руки прострел Груши с того же фланга. У "Черноморца" Попов пробил с левого фланга штрафной мимо левой стойки.

В дальнейшем активнее были игроки "Черноморца", которые пытались сравнять счет. Подачу с правого фланга от Киселя на угловой перевел Приймак. Дубко на левом фланге сбил Попова, а подачу Ракицкого со штрафного вынесли защитники.

У "Оболони" Бычек пытался замкнуть передачу Груши с правого фланга, но Скиба заблокировал этот удар. Через несколько минут очередной момент не реализовал Бычек. Удар Константин с левого фланга Аниагбосо отразил ногой, после чего добивание Груши блокировали защитники.

Имел свой момент вышедший на замену Тоиров. Хавбек получил передачу в штрафную с левого фланга, но защитники заблокировали его удар.

В конце матча "Черноморец" мог сравнивать счет. Подачу Киселя с правого фланга в центре штрафной с разворота завершал Янаков, но попал в перекладину.

Тарануха уюнгал от центра поля на свидание с голкипером, но Аниагбосо вышел далеко из ворот и в подкате перехватил мяч.



"Оболонь" закономерно побеждает и покидает зону переходных матчей в турнирной таблице. "Черноморец" остался предпоследним и, учитывая дальнейший календарь, имеет немного шансов остаться в УПЛ.

24-й тур УПЛ

Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" - "Черноморец" 1:0

Голы: Аниагбосо, 36 (авт.)

На 45+1 минуте Черненко не реализовал пенальти (перекладина)

"Оболонь": Марченко – Стасюк (Осман, 85), Приймак, Дубко, Грисьо – Курко (Карась, 85), Груша (Суханов, 69), Черненко (Витенчук, 57) – Ильин, Устименко, Бычек (Тарануха, 69).

"Черноморец": Аниагбосо - Бутко, Скиба, Ракицкий (Райан, 66), Джарджу, Кисиль - Габелок (Лацабидзе, 66), Когут (Мустафаев, 78), Белошевский, Попов (Тоиров, 78) - Безбородько (Янаков, 40).

Предупреждение: Габелок, 15, Кисиль, 87.