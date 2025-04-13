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Заря – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Заря – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура УПЛ между луганской "Зарей" и ровненским "Вересом".

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Встреча команд из середины турнирной таблицы. Высокая плотность в рейтинговом зачете сохраняется, "Заря" может сравняться по очкам с "Кривбассом" в случае победы. "Верес" же надежно и с запасом завис над зоной вылета, эти проблемы команду из Ровно не интересуют. Соответственно, каждый просто будет стремиться улучшить свое положение. Кто будет владеть инициативой? Ждем ничью в пользу конкурентов? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 13 апреля – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Заря (Луганск) чемпионат Украины Верес (Ровно) УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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