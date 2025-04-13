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Ингулец – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Ингулец – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" из Петрово и львовскими "Карпатами".

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Одна из команд, претендующих на попадание в ТОП-5 турнирной таблицы, приезжает в гости к явному аутсайдеру первенства. "Ингулец" близок к тому, чтобы покинуть Украинскую Премьер-лигу. Тем не менее, раненый зверь – вдвойне опаснее. Смогут ли хозяева преподнести сенсацию? Или же гости спокойно заберут три зачетных пункта? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 14 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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