Ингулец – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 24-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" из Петрово и львовскими "Карпатами".

Одна из команд, претендующих на попадание в ТОП-5 турнирной таблицы, приезжает в гости к явному аутсайдеру первенства. "Ингулец" близок к тому, чтобы покинуть Украинскую Премьер-лигу. Тем не менее, раненый зверь – вдвойне опаснее. Смогут ли хозяева преподнести сенсацию? Или же гости спокойно заберут три зачетных пункта? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 14 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев