Динамо обеспечило себе участие в еврокубковом сезоне 2025/26. Возможные турнирные пути киевлян в Европе

Благодаря победе, одержанной в 24-м туре УПЛ над "Кривбассом", "Динамо" обеспечило себе ситуацию, при которой в турнирной таблице не может опуститься ниже третьего места. То есть даже при условии, что четвертая позиция не будет давать права сыграть на международной арене (если Кубок Украины выиграет "Буковина", или "Полесье"/"Шахтер", финишировав при этом за пределами топ-4), "Динамо" не останется без европейских турниров.

Возможные турниры и пути "Динамо" в еврокубках

Условные обозначения: Q2CL – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов;

Q3CL – третий квалификационный раунд Лиги чемпионов;

Q4CL – четвертый (раунд плей-офф) квалификационный раунд Лиги чемпионов;

Q1EL – первый квалификационный раунд Лиги Европы;

Q2EL – второй квалификационный раунд Лиги Европы;

Q3EL – третий квалификационный раунд Лиги Европы;

Q4EL – четвертый (раунд плей-офф) квалификационный раунд Лиги Европы;

Q2Col – второй квалификационный раунд Лиги конференций;

Q3Col – третий квалификационный раунд Лиги конференций;

Q4CoL – четвертый (раунд плей-офф) квалификационный раунд Лиги конференцій.

Первое место УПЛ

старт во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов; на пути в основной раунд Лиги чемпионов – три соперника;

победа во всех трех противостояниях Лиги чемпионов – выход в основной этап Лиги чемпионов 2025/26;

победа в Q2CL, но поражение в Q3CL – переход в Q4EL (далее – основной этап Лиги Европы или Лиги конференций);

победа в Q2CL и Q3CL, поражение в Q4CL – переход в основной этап Лиги Европы;

поражение в Q2CL – переход в Q3EL; победа там – выход в Q4EL (далее – основной этап Лиги Европы или Лиги конференций);

поражение в Q2CL – переход в Q3EL; поражение там – переход в Q4CoL; далее либо основной этап Лиги конференций, либо вылет из еврокубков.

Второе место УПЛ (вместе с победой в Кубке Украины или при условии, что Кубок Украины выиграет чемпион УПЛ)

старт в Q1EL; на пути в основной раунд Лиги Европы – четыре соперника;

победа во всех четырех противостояниях Лиги Европы – выход в основной этап Лига Европы 2025/26;

победа в первых трех квалификационных раундах Лиги Европы, поражение в четвертом – переход в основной этап Лиги конференций;

победа в первых двух квалификационных раундах Лиги Европы, поражение в третьем – переход в Q4CoL (далее – основной этап Лиги конференций или вылет из еврокубков);

победа в Q1EL, поражение в Q2EL – переход в Q3Col; далее – два соперника на пути к основному раунду Лиги конференций без права на ошибку;

поражение в Q1EL – переход в Q2Col; далее – три соперника на пути к основному раунду Лиги конференций без права на ошибку.

Третье место УПЛ (без победы в Кубке Украины)

старт в Q2Col; три соперника на пути к основному раунду Лиги конференций, без права на ошибку.

Третье место УПЛ (с победой в Кубке Украины)