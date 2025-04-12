Курьезный автогол оставил моряков без очков. Оболонь – Черноморец 1:0. Обзор матча

Столичная команда создала гораздо больше качественных моментов (удары 11-7, в створ 7-2), но все решил эпизод в первом тайме. Кипер одесского клуба Чиджоке Аниагбосо случайно принес победу сопернику.

Подопечные Шищенко оформили вторую викторию подряд и уже поднялись на 11-ю строчку (24 балла). 18 апреля "пивовары" встретятся с "Динамо". "Черно-синие" остаются 15-ми (18 очков), а в следующее воскресенье посетят "Верес".

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Смотрите обзор матча 24 тура УПЛ

Киев. Оболонь Арена

Оболонь – Черноморец 1:0

Гол: Аниагбосо, 30 (аг)