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Курьезный автогол оставил моряков без очков. Оболонь – Черноморец 1:0. Обзор матча

Премьер-лига

Пивовары сделали шаг к сохранению прописки

Курьезный автогол оставил моряков без очков. Оболонь – Черноморец 1:0. Обзор матча

фото из соцсетей

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Столичная команда создала гораздо больше качественных моментов (удары 11-7, в створ 7-2), но все решил эпизод в первом тайме. Кипер одесского клуба Чиджоке Аниагбосо случайно принес победу сопернику.

Подопечные Шищенко оформили вторую викторию подряд и уже поднялись на 11-ю строчку (24 балла). 18 апреля "пивовары" встретятся с "Динамо". "Черно-синие" остаются 15-ми (18 очков), а в следующее воскресенье посетят "Верес".

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Смотрите обзор матча 24 тура УПЛ

Киев. Оболонь Арена

Оболонь – Черноморец 1:0

Гол: Аниагбосо, 30 (аг)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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vlotko (Броди)
12.04.2025 в 21:56
Екстравагантний гол воротаря я би поставив в один ряд з голом Ракицького, який він забив п'ятою точкою, різниця в тому, що перший забитий у свої ворота.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
12.04.2025 в 21:56
Екстравагантний гол воротаря я би поставив в один ряд з голом Ракицького, який він забив п'ятою точкою, різниця в тому, що перший забитий у свої ворота.
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