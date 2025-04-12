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Караваев: С каждым поединком все тяжелее и тяжелее
Все хотят отобрать очки у Динамо
Фото: Динамо
Игрок "Динамо" Александр Караваев прокомментировал победный выездной матч против "Кривбасса" в 24-м туре УПЛ (2:0).
- С какими сложностями столкнулись при подготовке к поединку? Дальняя дорога, команда ночевала в другом городе, добиралась в Кривой Рог в день игры...
- Конечно, тяжеловато, но таковы реалии, нужно приспосабливаться к ним. Не было бы войны, тогда не было бы подобных проблем.
- Эксперты называли игру с "Кривбассом" одной из ключевых для "Динамо". Согласен с таким утверждением?
- У нас все игры ключевые, с "Левым Берегом" в предыдущем туре также была ключевая игра. Если бы там не выиграли, то все было бы по-другому. Следующий матч будет еще более важным. С каждым поединком все труднее и труднее, независимо от соперника, ведь каждая команда хочет отобрать у нас очки, а мы стремимся набирать максимум.
- Была ли задача забить быстрый мяч?
- Конкретно такого плана не было. Мы всегда стараемся придерживаться выбранного плана на игру - конечно, это дисциплинированно сыграть как в атаке, так и в обороне. Важно сзади играть на ноль, а впереди у нас есть очень квалифицированные исполнители, которые в любой момент могут создать голевую возможность.
- Очередной гол сегодня забил Андрей Ярмоленко.
- Вы сами все видите, какой у него опыт и класс. Я рад, что имею возможность играть рядом с такими легендами, как Ярмоленко, Буяльский. Это такие мгновения, которые в любой момент могут закончиться.
- Некоторые решения арбитра были противоречивыми, и они повлияли на концовку встречи...
- Не хочу обсуждать судейство, понимаю, что у них тоже тяжелая работа. Бывают ошибки на поле, конечно, как и у футболистов. По моему субъективному мнению, арбитры стараются судить честно по отношению к обеим командам, незаангажированно, поэтому у меня к судьям никогда вопросов нет.
- Когда команда осталась в меньшинстве, нужно было удержать победный счет. Что в таких случаях выходит на первый план?
- Все в комплексе. В первую очередь нужно было проявить характер, отработать за удаленного партнера, поскольку понимали, что такая команда, как "Кривбасс", очень хорошо давит и умело атакует даже в равных составах, а имея на одного игрока меньше, тем более было тяжело против них.
Но, в то же время, в такие моменты можно поймать соперника на контратаках, ведь они большими силами идут вперед, а у нас, повторюсь, впереди есть игроки, которые умеют создавать моменты и реализовывать их.
- Это был самый эмоциональный матч для "Динамо" в весенней части чемпионата?
- На данном этапе, наверное, да. Знаю лично Юрия Николаевича, как он может настроить команду, поэтому прекрасно понимаю, с каким настроением соперники выходили на игру.
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