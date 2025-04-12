"Всегда интересно бросить вызов грандам": автор гола Руха – о ничьей с Александрией

Нападающий "Руха" Бабукар Фаал поделился эмоциями после дебютного гола за "желто-черных" в официальных матчах.

"Очень рад забить свой первый гол за "Рух", это замечательное ощущение. Прошла подача с фланга и я увидел, что мяч летит к Ярославу Карабину. Понимал, что нужно открыться у дальней стойки, поэтому я побежал туда и сумел замкнуть эту скидку. Я долго ждал этого гола, поэтому сейчас очень счастлив. Это была трудная игра, и прекрасно, что удалось помочь команде спасти ничью”.

"Рух" доволен таким результатом, ведь нам противостояла серьезная команда. "Александрия" показывает хорошую игру и заслуженно борется за чемпионство в этом сезоне. Всегда интересно бросить вызов грандам и очень приятно зарабатывать очки в таких матчах. Мы будем делать все, чтобы продолжать получать положительные результаты и в следующих играх.

Мне нравится атмосфера и в коллективе, и сегодня на стадионе. Болельщики громко поддерживали как команду, так и персонально меня. Приятно играть, когда зрители гонят тебя вперед – это добавляет дополнительные эмоции”, – заявил футболист.