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"Всегда интересно бросить вызов грандам": автор гола Руха – о ничьей с Александрией

Премьер-лига

Форвард отличился спустя 2 минуты после выхода на поле

"Всегда интересно бросить вызов грандам": автор гола Руха – о ничьей с Александрией

Фото - ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Бабукар Фаал поделился эмоциями после дебютного гола за "желто-черных" в официальных матчах.

"Очень рад забить свой первый гол за "Рух", это замечательное ощущение. Прошла подача с фланга и я увидел, что мяч летит к Ярославу Карабину. Понимал, что нужно открыться у дальней стойки, поэтому я побежал туда и сумел замкнуть эту скидку. Я долго ждал этого гола, поэтому сейчас очень счастлив. Это была трудная игра, и прекрасно, что удалось помочь команде спасти ничью”.

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"Рух" доволен таким результатом, ведь нам противостояла серьезная команда. "Александрия" показывает хорошую игру и заслуженно борется за чемпионство в этом сезоне. Всегда интересно бросить вызов грандам и очень приятно зарабатывать очки в таких матчах. Мы будем делать все, чтобы продолжать получать положительные результаты и в следующих играх.

Мне нравится атмосфера и в коллективе, и сегодня на стадионе. Болельщики громко поддерживали как команду, так и персонально меня. Приятно играть, когда зрители гонят тебя вперед – это добавляет дополнительные эмоции”, – заявил футболист.

Гамбийский форвард провел в УПЛ 5-й матч. В феврале он присоединился к львовскому клубу из хорватского "Ориента".

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Рух (Львов) Бабукар Фаал
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.04.2025 в 23:48
алень, куклачёвцы это - не гранд!!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.04.2025 в 23:48
алень, куклачёвцы это - не гранд!!
Ответить
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