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"Всегда интересно бросить вызов грандам": автор гола Руха – о ничьей с Александрией
Форвард отличился спустя 2 минуты после выхода на поле
Фото - ФК Рух
Нападающий "Руха" Бабукар Фаал поделился эмоциями после дебютного гола за "желто-черных" в официальных матчах.
"Очень рад забить свой первый гол за "Рух", это замечательное ощущение. Прошла подача с фланга и я увидел, что мяч летит к Ярославу Карабину. Понимал, что нужно открыться у дальней стойки, поэтому я побежал туда и сумел замкнуть эту скидку. Я долго ждал этого гола, поэтому сейчас очень счастлив. Это была трудная игра, и прекрасно, что удалось помочь команде спасти ничью”.
"Рух" доволен таким результатом, ведь нам противостояла серьезная команда. "Александрия" показывает хорошую игру и заслуженно борется за чемпионство в этом сезоне. Всегда интересно бросить вызов грандам и очень приятно зарабатывать очки в таких матчах. Мы будем делать все, чтобы продолжать получать положительные результаты и в следующих играх.
Мне нравится атмосфера и в коллективе, и сегодня на стадионе. Болельщики громко поддерживали как команду, так и персонально меня. Приятно играть, когда зрители гонят тебя вперед – это добавляет дополнительные эмоции”, – заявил футболист.
Гамбийский форвард провел в УПЛ 5-й матч. В феврале он присоединился к львовскому клубу из хорватского "Ориента".
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