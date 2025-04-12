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Шандрук выделил сильные стороны Зари перед предстоящим противостоянием

Премьер-лига
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Ровенчане против луганчан

Шандрук выделил сильные стороны Зари перед предстоящим противостоянием

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился ожиданиями от следующего матча, против "Зари" в 24-м туре УПЛ.

"Несмотря на снег и мороз, которые бушевали в Ривне в течение уходящей недели, команда выполнила весь запланированный объем работы. Хочу выразить благодарность работникам, которые в таких условиях сумели прекрасно подготовить к занятиям тренировочные поля на базе и стадионе. К игре с "Зарей" команда подходит в позитивном настроении.

Относительно предстоящего матча - главное для нас сделать работу над ошибками после прошлой игры. "Заря" - достаточно квалифицированный соперник, регулярно добывает очки и находится в верхней части таблицы. Это точно будет интересное противостояние.

Сильные стороны "Зари" - это игра в фазе атаки, игра на мячи. Все игроки атакующего звена заслуживают внимания. Тот же Мичин, тот же Будковский. Поэтому, я бы отметил именно атакующее звено соперника", - сказал Шандрук.

Поединок 24-го тура чемпионата Украины "Заря" - "Верес" состоится в воскресенье, 13-го апреля. Начало - в 18:00.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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