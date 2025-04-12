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Ротань – о судействе: Все сделали, чтобы мы сыграли вничью. Не знаю, как их назвать. Если мы не нужны – я не против

Премьер-лига
Обновлено

Наставник горожан эмоционально отреагировал на события в матче

Ротань – о судействе: Все сделали, чтобы мы сыграли вничью. Не знаю, как их назвать. Если мы не нужны – я не против

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ничью с "Рухом".

"Тяжелый матч против физически сильной команды и против группы работающих… В каких там они футболках? Они все сделали, чтобы мы сыграли вничью. Это должна была быть победная игра для нас. Соперник нанес 1 удар по воротам – и забил гол, а мы, к сожалению… Не скажу, что у нас было очень много моментов, но были шансы, где мы должны были увеличивать счет.

Я не знаю, показывают ли у вас в студии пенальти. Меня раздражает то, что кто там на ВАР сидит, даже не позвал посмотреть этот момент. Если они хотели сделать ничью – они ее сделали, мы поздравляем их. Надо поздравить группу этих "красавчиков".

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"Если они хотят судить – пусть судят честно. А то как с 1-й минуты соперники играют агрессивно, прыгают. 8, 9, фолов, чтобы показать карточку – а у нас 1 фол, и нам показывают карточку. Я очень разочарован. И очень доволен ребятами, что они в этих обстоятельствах стремятся к победе. Вот что важно.

С чем это связано, думаю, вы сами все знаете. Мы играем 1-й матч с "Рухом" – на 90-й минуте они смотрят пенальти 5 минут и находят его. А тут они даже не желают идти посмотреть. Может, там уснул кто-то на ВАР?"

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"Ребята все отдали для того, чтобы порадовать болельщиков, чтобы наш украинский футбол был конкурентоспособным в этих условиях. А группа этих – не знаю, как их назвать – ребят, которые выходят и портят это все – зачем?"

Хорошо, если мы не нужны – я не против. Но ведь не портьте для болельщиков. Вы же как минимум должны позвать его, чтобы он посмотрел, если он слеп. Ну да? Поэтому я очень разочарован. Этот матч должен быть выигрышным”, – сказал Ротань.

Отрыв команды от "Динамо" увеличился до 6 очков.

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.04.2025 в 23:45
щекастый, а теперь подумай, кому такое "судейство" выгодно?))
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.04.2025 в 23:45
щекастый, а теперь подумай, кому такое "судейство" выгодно?))
Ответить
0
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