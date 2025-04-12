Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучший игрок Полесья последних месяцев рассказал, как проходит адаптация и чего ожидает от игры с Ворсклой
Хочет забивать каждый матч
Фото: ФК Полісся
Уругвайский нападающий "Полесья" Факундо Батиста Факундо Батиста поделился впечатлениями от полученной награды лучшего игрока команды в феврале и марте и рассказал, чего ожидает от матча с "Ворсклой".
"Это награда лучшего игрока в феврале и марте. Я очень счастлив получить эту награду. Было много работы, которую сделал я и одноклубники, которые помогли мне в этом. Я очень счастлив быть в Украине. Адаптация проходит хорошо, сейчас хочу каждый матч забивать гол и приносить результат команде, это сейчас самое важное для нас.
С "Ворсклой" будет очень тяжелая и вязкая игра, игроки достаточно сильные. Мы будем играть у них дома, но мы едем за тремя очками. Будет очень много дуэлей, мы это понимаем, но едем туда, чтобы выигрывать и привезти 3 очка", - сказал Батиста.
Поединок 24-го тура чемпионата Украины "Ворскла" - "Полесье" состоится в воскресенье, 13-го апреля. Начало - в 13:00.
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс - Динамо 0:2. Класс не бьется
- В ВСУ сообщили о гибели 26-летнего пилота F-16
- Андрей Ярмоленко: великий, но лишний?
- Замена для Ярмоленко: футболисты, призванные минимизировать уход легенды
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения