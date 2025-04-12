Лучший игрок Полесья последних месяцев рассказал, как проходит адаптация и чего ожидает от игры с Ворсклой

Уругвайский нападающий "Полесья" Факундо Батиста Факундо Батиста поделился впечатлениями от полученной награды лучшего игрока команды в феврале и марте и рассказал, чего ожидает от матча с "Ворсклой".

"Это награда лучшего игрока в феврале и марте. Я очень счастлив получить эту награду. Было много работы, которую сделал я и одноклубники, которые помогли мне в этом. Я очень счастлив быть в Украине. Адаптация проходит хорошо, сейчас хочу каждый матч забивать гол и приносить результат команде, это сейчас самое важное для нас.

С "Ворсклой" будет очень тяжелая и вязкая игра, игроки достаточно сильные. Мы будем играть у них дома, но мы едем за тремя очками. Будет очень много дуэлей, мы это понимаем, но едем туда, чтобы выигрывать и привезти 3 очка", - сказал Батиста.