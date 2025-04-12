Шищенко: Главная задача – не вылететь напрямую и не попасть в переходные матчи. Мы все еще внизу таблицы

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко поделился эмоциями после важной победы над "Черноморцем" (1:0).

"Эмоции замечательные, классные. Очень благодарен ребятам, всем игрокам, за эти эмоции, которые мы испытываем. Что касается игры – я очень доволен результатом, игрой, уверенностью, действиями наших игроков в обороне. Конечно, были ошибки, которые приводили к непростым ситуациям у наших ворот. Но и были отличные атаки, контратаки. Мы могли забить еще один мяч. Я поблагодарил ребят за то, что в двух последних играх с конкурентами взяли максимум очков. Для нас это очень важно".

Читайте также Кипер Оболони Федоривский: В этом чемпионате я немного испортил себе статистику

"У нас есть несколько игроков, которые хорошо бьют пенальти – и Суханов, и Черненко, и Слободян. Но пенальти у нас не так часто бывают. Я был уверен, что Руслан забьет, потому что на тренировках он очень уверенно выполняет такие удары. У него поставлен удар, он хорошо использует моменты. Но все иногда не забивают – даже звезды. Поэтому у меня нет претензий к Руслану. Мы его поддержали в перерыве и самое главное, что во втором тайме были еще хорошие моменты”.

"Мы отрабатываем контратаки на тренировках – это важная часть современного футбола. Но в игре совсем другие эмоции и ответственность. У кого-то есть уверенность на тренировках, но в матче уже сложнее психологически справиться с моментом. Думаю, это комплексная причина. О десятом месте в таблице мне никто не говорил. Наша главная задача – не вылететь напрямую и не попасть в переходные матчи. Это понимают и руководство, и игроки. Впереди еще 6 матчей, все очень важные. Мы до сих пор внизу таблицы, так что борьба будет тяжелой. Все сейчас пытаются исправить свое положение. Думаю, борьба и за выживание, и за медали будет продолжаться до последнего тура”, – заявил специалист.

18 апреля "Оболонь" будет играть с "Динамо".