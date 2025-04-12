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19-летний дебютант Кривбасса рассказал, какие задачи ставились в матче с Динамо

Премьер-лига

Криворожанам не везло

19-летний дебютант Кривбасса рассказал, какие задачи ставились в матче с Динамо

Фото: Кривбас

Новина українською

19-летний нападающий "Кривбасса" Владимир Мулык дебютировал в УПЛ в матче против "Динамо" (0:2). Игрок прокомментировал это событие и игру в целом.

- Прежде всего я благодарю тренерский штаб и всех, кто приобщился к этому. Это мой дебют в УПЛ. Я долго этого ждал - и наконец это случилось. Я очень рад этому, и когда выходил на замену, мне Юрий Николаевич сказал максимально стараться, отдаваться на поле и найти свой момент.

- Чего не хватило для реализации моментов?

- У нас были моменты, которые действительно нужно было реализовывать, но где-то не хватило какого-то, возможно, фарта в завершающей стадии. Были 2 классные штрафные. Ну, ничего, нужно над этим работать на тренировках и совершенствоваться. Была задача - направлять мяч вперед быстрее, быстрее, потому что еще было много времени, и можно было перевернуть ход игры.

- Или 2-й гол окончательно сломал все планы?

- Не знаю, окончательно ли, но очень сильно пошатнул нашу ситуацию. Спасибо всем болельщикам и Кривому Рогу за то, что приходят на матчи поддерживать. Их очень много, и действительно команда отдается для этого города, для героев. Хочу сказать им большое спасибо.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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