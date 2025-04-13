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На позитиве. Кучер пошутил об автоголе вратаря Черноморца

Премьер-лига

Наставник моряков сохраняет оптимизм

На позитиве. Кучер пошутил об автоголе вратаря Черноморца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1).

"Неприятно проигрывать такие матчи. Возможно, не заслуживали поражения. Можем поздравить "Оболонь" с победой. Тяжелый матч получился. Забей мы первые – может, все было бы по-другому. Тоже были моменты, могли пропустить. Плюс-минус равная игра была.

Хочется пересмотреть, но… Были спорные моменты в судействе, не буду комментировать очень сильно, но хочется немного уважения к игрокам, команде, чтобы более лояльно относились к нам”.

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"Надо еще прибавлять, много работать, потому что у нас еще есть шансы, и мы не будем складывать руки – я вам обещаю. Мы будем продолжать бороться дальше, потому что еще есть много игр. Да, сложный у нас календарь, но будем находить силы. Плохо, что у нас игроки на неделе выпали. Янаков выпал, только 1 тренировку провел. Также Лацабидзе. Состав изменили неожиданно.

Мы видели, что Безбородько хромал, есть проблема с ахиллом небольшая. Ему тяжело было, я заменил его, чтобы он не нанес себе еще большую травму, чтобы мы не потеряли его на долгий период.

[Об автоголе] Это бывает так, но исходя из этого – мы победили 1:0, нам 3 очка можно записать? (смеется – прим.). Это жизнь, надо принимать, как она есть. Я вам обещаю: будем бороться до конца”, – сказал Кучер.

20 апреля "черно-синие" будут играть в гостях против "Вереса".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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