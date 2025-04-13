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Пономарев: Доволен тем, что Рух второй матч подряд набирает очки
Львовский клуб постепенно приходит в себя после кадровых изменений
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с "Александрией".
"Это был сложный матч против команды, которая сейчас борется за чемпионство. Мы настраивались дать бой сопернику. Первый тайм был практически без моментов, но в конце мы допустили грубую ошибку и пропустили необязательный гол. Во втором и мы хотели отыграться, и "Александрия" хотела победить, поэтому моментов стало больше. По-моему, это была равная игра. Доволен тем, что команда второй матч подряд набирает очки. Это очень важно для нас в психологическом плане.
Вышедшие на замену ребята усилили игру. Я очень рад, что Фаал забил свой дебютный гол. Это хороший нападающий, очень качественно работающий на поле. Естественно, физически он еще не в оптимальных кондициях, но этот гол очень важен для Бабукара в плане психологии. Он еще поможет нашей команде добиться положительного результата”.
"100 матчей в УПЛ в составе "Руха" – важное достижение для Юрия Климчука и я хочу его с этим поздравить. Это первый игрок в клубе, который достиг такого. У нас молодая команда, а Юра – лидер коллектива. Он очень профессионально относится к обязанностям и такие футболисты важны для стратегии клуба. Он образец для молодых игроков, только начинающих играть в УПЛ.
Мы не смотрим, с кем играем – "Александрией", "Карпатами" или "Колосом". Для нас важно набирать очки в каждом матче и в каждой игре "Рух" хочет побеждать. Важно выполнить турнирные задачи, чтобы иметь поле для экспериментов. От нас ушло 5 футболистов и нужно, чтобы молодежь, которая их заменила, привыкла к нашим требованиям и начала приносить результат”, – заявил тренер.
19 апреля "желто-черных" ждет львовское дерби.
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