Пономарев: Доволен тем, что Рух второй матч подряд набирает очки

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с "Александрией".

"Это был сложный матч против команды, которая сейчас борется за чемпионство. Мы настраивались дать бой сопернику. Первый тайм был практически без моментов, но в конце мы допустили грубую ошибку и пропустили необязательный гол. Во втором и мы хотели отыграться, и "Александрия" хотела победить, поэтому моментов стало больше. По-моему, это была равная игра. Доволен тем, что команда второй матч подряд набирает очки. Это очень важно для нас в психологическом плане.

Вышедшие на замену ребята усилили игру. Я очень рад, что Фаал забил свой дебютный гол. Это хороший нападающий, очень качественно работающий на поле. Естественно, физически он еще не в оптимальных кондициях, но этот гол очень важен для Бабукара в плане психологии. Он еще поможет нашей команде добиться положительного результата”.