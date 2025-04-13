"Будем думать, еще разговаривать": Вернидуб – о регламентных и кадровых нюансах доигрывания встречи с Шахтером

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, как будут проводить почти весь второй тайм матча 5-го тура УПЛ против "Шахтера".

"Как мне сказали, тех, кого уже нет, у нас нет уже трех футболистов, или сколько, так же и у них. Поэтому могут сыграть другие футболисты, которые есть в заявке. Нет Драмбаева, Стецкова, Бизиманы. Мендозы уже нет, уехал. Также как у них Степаненко, который забил. Зубков, Сикан – их уже тоже нет. У нас был Лунев, игравший первый тайм, мы его после первого тайма поменяли на Микитишина. Лунев вообще не может в этой игре участвовать и быть даже в запасе, потому что мы его поменяли”.

"Было же окно трансферное до марта, те, что попали в заявку, они же наши футболисты. Они могут выходить и играть. Кто был удален по карточке, тоже не может играть. Тот, кто играл, и я хочу другого поставить, то тогда этот, кто играл, он уже вообще не имеет права попадать в заявку. Вот и все. Все правила. Потому будем думать, там еще разговаривать. Есть наши руководители, которые скажут, что и как”, – заявил тренер.

Напомним, что 1 сентября матч 5-го тура был прерван во втором тайме на 50-й минуте из-за воздушной тревоги при счете 1:0 в пользу донецкого клуба