Ванат забил юбилейный гол в УПЛ в составе Динамо

Форвард лидера Премьер-лиги забил 40 голов в футболке киевлян в рамках чемпионата. Для этого ему понадобилось 75 встреч. Также в активе нападающего 13 результативных передач в элитном дивизионе.

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Всего Владислав провел в УПЛ 92 поединка и нанес 43 точных удара. С учетом всех соревнований и ассистов, Ванат набрал 64 балла по системе гол+пас (48+16) в 122 встречах на клубном уровне.

В последнем сезоне на молодежном уровне (2020/21) форвард забил 26 мячей в "Динамо" U-21.