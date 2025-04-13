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Ворскла - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Instagram

UA-Футбол
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После неплохого старта весенней части сезона "Ворскла" сейчас переживает непростой период: подопечные Юрия Максимова потерпели два поражения - сначала от "Кривбасса" (0:1), а затем - от "Зари" (1:2). А их сегодняшние соперники, житомирское "Полесье", наоборот, набирают обороты и побеждают после разгромного поражения от "Вереса".

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Команды сыграли между собой 4 поединка, в которых зафиксировано 3 победы "Полесья" и 1 победу "Ворсклы".

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Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в реальном времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ. 24-й тур
13 апреля. Полтава. "Ворскла" им. Бутовского
"Ворскла" 13:00 "Полесье"
Видеотрансляция — УПЛ ТВ

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Трансляция: Ворскла - Полесье
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