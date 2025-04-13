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Левый берег - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый берег - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Колос
Этот матч для "Левого Берега" очень важен, ведь победа в нем наконец-то позволит подопечным Виталия Первака забыть о борьбе за выживание. Тем временем "Колос" с новым тренером Русланом Костышиным пытается еще по-настоящему почувствовать вкус побед.
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Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
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Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в реальном времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ. 24-й тур
13 апреля. Киевская область, "Арена Левый Берег"
"Левый Берег" 15:30 "Колос"
Видеотрансляция — УПЛ ТВ
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