Левый берег - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Этот матч для "Левого Берега" очень важен, ведь победа в нем наконец-то позволит подопечным Виталия Первака забыть о борьбе за выживание. Тем временем "Колос" с новым тренером Русланом Костышиным пытается еще по-настоящему почувствовать вкус побед.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в реальном времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ. 24-й тур

13 апреля. Киевская область, "Арена Левый Берег"

"Левый Берег" 15:30 "Колос"

Видеотрансляция — УПЛ ТВ