Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля

Середина апреля в основном порадует нас переходом от одной стадии еврокубков к другой, чуть ли не самой горячей. Ведущие команды сыграют ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Соответственно, определятся полуфиналисты. Также в программе много УПЛ и поединки с участием украинских легионеров. Поехали!

Понедельник, 14 апреля

Спокойный, но интересный старт недели. В УПЛ закроется тур, также по матчу получат любители чемпионатов Италии, Англии и Испании. В Серии А и Примере поединки с участием топ-команд, в АПЛ следим за Забарным.

15:30. "Ингулец" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

21:45. "Наполи" – "Эмполи". Серия А. Megogo

22:00. "Борнмут" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Атлетико" – "Вальядолид". Примера. Megogo

Вторник, 15 апреля

Ответные матчи четвертьфинала главного клубного европейского турнира. Интрига все еще сохраняется в противостоянии команд из Бирмингема и Парижа (первый матч – 3:1 в пользу французов). А вот в Дортмунде запланирована тренировка с повышенной ответственностью для каталонцев (первый поединок – 4:0).

22:00. "Астон Вилла" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo

22:00. "Боруссия Д" – "Барселона". ЛЧ. Megogo

Среда, 16 апреля

Осенью матч между "Кривбассом" и "Шахтером" был прерван при счете 1:0 в пользу "горняков" на 50-й минуте. В эту среду поединок должен быть доигран. Ну, а вечером маленькая порция АПЛ и основное блюдо – завершающие матчи ¼ финала ЛЧ. "Интер" выиграл первый поединок в Мюнхене (1:2), а "Реал" был разгромлен в Лондоне (3:0).

14:00. "Кривбасс" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ (доигрывание)

21:30. "Ньюкасл" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Интер" – "Бавария". ЛЧ. Megogo

22:00. "Реал" – "Арсенал". ЛЧ. Megogo

Четверг, 17 апреля

От 1/4-й к 1/2-й перейдут и в Лиге Европы с Лигой конференций. Во многих противостояниях еще далеко не все решено. Посмотрим, выйдут ли в полуфиналы ЛЕ "Лацио", "МЮ", "Атлетик" и "Тоттенхэм". В ЛК свои вопросы на 90% закрыли разве что "Челси" и "Бетис".

19:45. "Фиорентина" – "Целье". ЛК. Megogo

19:45. "Ягеллония" – "Бетис". ЛК. Megogo

22:00. "Айнтрахт" – "Тоттенхэм". ЛЕ. Megogo

22:00. "Атлетик" – "Рейнджерс". ЛЕ. Megogo

22:00. "Лацио" – "Буде/Глимт". ЛЕ. Megogo

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Лион". ЛЕ. Megogo

22:00. "Рапид" – "Юргорден". ЛК. Megogo

22:00. "Челси" – "Легия". ЛК. Megogo

Пятница, 18 апреля

Пятница пройдет под флагом Украинской Премьер-лиги. Один из аутсайдеров принимает одного из лидеров. И также лидер принимает не совсем аутсайдера.

13:00. "Ворскла" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Динамо" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media

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Суббота, 19 апреля

Классическая суббота. Три поединка УПЛ, украинские легионеры в европейских чемпионатах: Ярмолюк, Забарный, Довбик, Трубин, но особенно выделяется Виталий Миколенко против "Манчестер Сити".

13:00. "Карпаты" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ

15:30. "Левый берег" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ

16:30. "Хайденхайм" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Майнц" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Хольштайн Киль". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Вест Хэм" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Эвертон" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Кристал Пэлас" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Барселона" – "Сельта Виго". Примера. Megogo

18:00. "Шахтер" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "ПСЖ" – "Гавр". Лига 1. Megogo

19:00. "Монца" – "Наполи". Серия А. Megogo

19:30. "Астон Вилла" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Мальорка" – "Леганес". Примера. Megogo

20:00. "Монако" – "Страсбур". Лига 1. Megogo

21:45. "Рома" – "Верона". Серия А. Megogo

22:00. "Лас-Пальмас" – "Атлетико". Примера. Megogo

22:05. "Марсель" – "Монпелье". Лига 1. Megogo

22:30. "Гимарайнш" – "Бенфика". Примейра. Megogo

Воскресенье, 20 апреля

Не менее классическое воскресенье. Рано начнет свой поединок в Кривом Роге местный "Кривбасс". Затем эстафету УПЛ подхватят "Ингулец" с "ЛНЗ". После чего обязательно проверьте, вышел ли Зинченко в старте за "Арсенал". А вечером снова немного УПЛ, одесситы приедут в Ровно. Ближе к ночи гости из Бильбао пожалуют в Мадрид.