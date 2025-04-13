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Голкипер Шахтера поделился эмоциями от своего первого официального матча за команду
Доволен, что выиграли
shakhtar.com
Голкипер донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн рассказал о том, как прошел его первый официальный матч за команду и о самой игре против "ЛНЗ".
Это довольно значительный день для меня, потому что дебют в таком большом клубе - это то, о чем я очень долго мечтал, очень долго ждал. И когда такая возможность представилась, то надо было ею пользоваться. Действительно, перед игрой были некоторые переживания - команда поддержала. В игре уже не чувствовалось этого мандража, поэтому все хорошо.
Добавим, что 11 апреля прошел матч "Шахтера" против "ЛНЗ", игра закончилась победой "горняков" со счетом 4:1.
Если в целом подводить итоги этого матча, то каковы твои выводы?
Считаю, что мы переиграли соперника, полностью доминировали. У них были некоторые моменты, но хорошо, что мы выиграли и взяли три важных очка.
Какие наставления перед поединком давали Андрей Пятов и Раймонд ван дер Гоув? Возможно, что-то говорил капитан команды или другие ребята?
Подсказывали, чтобы я действовал спокойно, что не надо ничего придумывать. Знал, что надо делать то, что от меня зависит, а там уже как получится.
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