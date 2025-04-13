Голкипер Шахтера поделился эмоциями от своего первого официального матча за команду

Голкипер донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн рассказал о том, как прошел его первый официальный матч за команду и о самой игре против "ЛНЗ".

Это довольно значительный день для меня, потому что дебют в таком большом клубе - это то, о чем я очень долго мечтал, очень долго ждал. И когда такая возможность представилась, то надо было ею пользоваться. Действительно, перед игрой были некоторые переживания - команда поддержала. В игре уже не чувствовалось этого мандража, поэтому все хорошо.

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Добавим, что 11 апреля прошел матч "Шахтера" против "ЛНЗ", игра закончилась победой "горняков" со счетом 4:1.