Динамо одержало юбилейную победу в чемпионате Украины

Во вчерашнем поединке 24 тура УПЛ "Кривбасс" дома уступил "Динамо" со счетом 0:2.

Для киевлян эта победа стала 720 по счету в рамках чемпионата Украины. В частности, "бело-синие" добыли 330 побед в гостях.

Текущая беспроигрышная серия "Динамо" в УПЛ увеличилась до 26 матчей.

Также киевляне продолжили голевую серию против "Кривбасса". "Динамо" забивает криворожцам в каждом матче с 3 мая 2003 года. В общей сложности это уже 27 поединков подряд. Рекорд для киевлян – 29 (против "Черноморца").

У главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба был юбилей: 150 домашний тренерский матч в УПЛ.

Текущая сухая серия киевлян во всех турнирах равняется 441 минуте. Следующий матч подопечные Шовковского проведут 18 апреля против "Оболони".