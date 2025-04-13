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Динамо одержало юбилейную победу в чемпионате Украины

Премьер-лига

Статистический результат матча

Динамо одержало юбилейную победу в чемпионате Украины

Фото: ФК Динамо

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Во вчерашнем поединке 24 тура УПЛ "Кривбасс" дома уступил "Динамо" со счетом 0:2.

Читайте такжеПрепятствия не стали преградой. Кривбасс – Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

Для киевлян эта победа стала 720 по счету в рамках чемпионата Украины. В частности, "бело-синие" добыли 330 побед в гостях.

Текущая беспроигрышная серия "Динамо" в УПЛ увеличилась до 26 матчей.

Также киевляне продолжили голевую серию против "Кривбасса". "Динамо" забивает криворожцам в каждом матче с 3 мая 2003 года. В общей сложности это уже 27 поединков подряд. Рекорд для киевлян – 29 (против "Черноморца").

У главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба был юбилей: 150 домашний тренерский матч в УПЛ.

Текущая сухая серия киевлян во всех турнирах равняется 441 минуте. Следующий матч подопечные Шовковского проведут 18 апреля против "Оболони".

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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