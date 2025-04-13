Лучший тренер февраля-марта УПЛ поделился мнениями о второй половине сезона для Карпат

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко, который был избран лучшим тренером в феврале и марте сезона-2024/25, поделился мнениями о второй половине сезона УПЛ.

"Карпаты" открыли вторую часть сезона поражением от "Динамо" (0:2), далее победили ЛНЗ (1:0), дважды сыграли вничью 0:0 с "Ворсклой" и "Шахтером", а закрыли март крупной победой над "Черноморцем" (4:0). Какой из этих матчей был самым сложным для "Карпат"?

Самым сложным 100% был матч с "Динамо". Мы только вернулись из Турции, у нас было много игроков, которые в силу определенных обстоятельств пропустили большой промежуток времени на сборах. Поэтому мы не были в оптимальных кондициях, команде было тяжеловато, все не выглядело у нас очень хорошо. Сказывалось и то, что у нас был переход на синтетическое поле. Игра с "Динамо" была первым матчем после перехода, поэтому это влияло.