  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучший тренер февраля-марта УПЛ поделился мнениями о второй половине сезона для Карпат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший тренер февраля-марта УПЛ поделился мнениями о второй половине сезона для Карпат

Премьер-лига

Какая проблема трех львов

Лучший тренер февраля-марта УПЛ поделился мнениями о второй половине сезона для Карпат

УПЛ

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко, который был избран лучшим тренером в феврале и марте сезона-2024/25, поделился мнениями о второй половине сезона УПЛ.

Читайте такжеИнгулец - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2025

"Карпаты" открыли вторую часть сезона поражением от "Динамо" (0:2), далее победили ЛНЗ (1:0), дважды сыграли вничью 0:0 с "Ворсклой" и "Шахтером", а закрыли март крупной победой над "Черноморцем" (4:0). Какой из этих матчей был самым сложным для "Карпат"?

Самым сложным 100% был матч с "Динамо". Мы только вернулись из Турции, у нас было много игроков, которые в силу определенных обстоятельств пропустили большой промежуток времени на сборах. Поэтому мы не были в оптимальных кондициях, команде было тяжеловато, все не выглядело у нас очень хорошо. Сказывалось и то, что у нас был переход на синтетическое поле. Игра с "Динамо" была первым матчем после перехода, поэтому это влияло.

Читайте такжеЛупашко: Журналисты, эксперты, должны заставлять наши команды играть в интересный футбол

Какие качества помогли команде обыграть в следующем матче ЛНЗ, ведь "Карпаты" с 29-й минуты после удаления Альвареса играли вдесятером и в меньшинстве забили единственный победный гол?

Помогло то, что мы качественно работали до этого на сборах, где комплексно выполнили весь объем запланированной работы. Также помог и наш ответственный подход к каждой встрече. А уже в самой игре команде помог разговор в перерыве. Мы уверенно провели первый тайм и отметили ребятам, что должны во втором тайме идти за победой, не должны сидеть в защите, а будем играть исключительно вперед. Так все и произошло.

По теме
yellow-arrow
Ингулец - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Космическое превью. Полесье интересно анонсировало матч против Ворсклы
yellow-arrow
Голкипер Шахтера поделился эмоциями от своего первого официального матча за команду
Владислав Лупашко Карпати
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости