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Лучший тренер февраля-марта УПЛ поделился мнениями о второй половине сезона для Карпат
Какая проблема трех львов
УПЛ
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко, который был избран лучшим тренером в феврале и марте сезона-2024/25, поделился мнениями о второй половине сезона УПЛ.
"Карпаты" открыли вторую часть сезона поражением от "Динамо" (0:2), далее победили ЛНЗ (1:0), дважды сыграли вничью 0:0 с "Ворсклой" и "Шахтером", а закрыли март крупной победой над "Черноморцем" (4:0). Какой из этих матчей был самым сложным для "Карпат"?
Самым сложным 100% был матч с "Динамо". Мы только вернулись из Турции, у нас было много игроков, которые в силу определенных обстоятельств пропустили большой промежуток времени на сборах. Поэтому мы не были в оптимальных кондициях, команде было тяжеловато, все не выглядело у нас очень хорошо. Сказывалось и то, что у нас был переход на синтетическое поле. Игра с "Динамо" была первым матчем после перехода, поэтому это влияло.
Какие качества помогли команде обыграть в следующем матче ЛНЗ, ведь "Карпаты" с 29-й минуты после удаления Альвареса играли вдесятером и в меньшинстве забили единственный победный гол?
Помогло то, что мы качественно работали до этого на сборах, где комплексно выполнили весь объем запланированной работы. Также помог и наш ответственный подход к каждой встрече. А уже в самой игре команде помог разговор в перерыве. Мы уверенно провели первый тайм и отметили ребятам, что должны во втором тайме идти за победой, не должны сидеть в защите, а будем играть исключительно вперед. Так все и произошло.
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