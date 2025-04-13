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Космическое превью. Полесье интересно анонсировало матч против Ворсклы

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Космическое превью. Полесье интересно анонсировало матч против Ворсклы

Фото: ФК Полісся

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Сегодня в рамках 24 тура чемпионата Украины "Ворскла" сыграет против "Полесья". Житомиряне с особой креативностью подошли к освещению этого поединка.

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В своих соцсетях они опубликовали анонс в космическом стиле. Вчера "волки" начали с подводки.

“Галактическое противостояние начинается… В бескрайних просторах футбольной вселенной нас ждет новое сражение.

  • Миссия №24.
  • Оппонент: "Ворскла" (Планета Полтава).
  • Экипаж "Полесье" отправляется на вражескую орбиту – стадион "Ворскла" им. А. Бутовского», – говорится в посте.

Сегодня утром "Полесье" опубликовало новое фото. На нем в космических костюмах изображены Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий и Руслан Бабенко.

Матч начнется сегодня в 13.00. "Полесье" идет на четвертом месте в чемпионате Украины, "Ворскла" занимает 14 строчку.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Максим Кучер
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