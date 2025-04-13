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Ворскла – Полесье: стартовые составы на матч
Максимов против Ашура
upl.ua
В поединке 24 тура чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве примет "Полесье". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута – Кане, Малыш, Авдили, Салабай – Иеде, Ндукве.
- Запасные хозяев: Юцишин, Челядин, Островский, Мякушко, Фернан, Бацула, Гучек.
- "Полесье": Кудрик – Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко – Андриевский, Бабенко – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста.
- Запасные гостей: Волынец, Сарапий, Виале, Тейлор, Хадрой, Битон, Йосефи, Таллес, Гонсалвеш, Леднев, Бристрич.
Перед этим матчем полтавчане занимают 14 место в турнирной таблице, а житомиряне идут на четвертой позиции. У команд 21 и 38 очков соответственно.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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13.04.2025 в 12:05
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