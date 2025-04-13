  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла – Полесье: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла – Полесье: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Максимов против Ашура

Ворскла – Полесье: стартовые составы на матч

upl.ua

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 24 тура чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве примет "Полесье". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута – Кане, Малыш, Авдили, Салабай – Иеде, Ндукве.
  • Запасные хозяев: Юцишин, Челядин, Островский, Мякушко, Фернан, Бацула, Гучек.
  • "Полесье": Кудрик – Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайличенко – Андриевский, Бабенко – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста.
  • Запасные гостей: Волынец, Сарапий, Виале, Тейлор, Хадрой, Битон, Йосефи, Таллес, Гонсалвеш, Леднев, Бристрич.

Перед этим матчем полтавчане занимают 14 место в турнирной таблице, а житомиряне идут на четвертой позиции. У команд 21 и 38 очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

По теме
yellow-arrow
Какие установки были на игру от тренера? Игрок Руха рассказал об указаниях Пономарева
yellow-arrow
Матч Ворскла – Полесье был временно приостановлен из-за воздушной тревоги
yellow-arrow
Ингулец - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2025
Ворскла (Полтава) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не люблю футбол (Хорол)
13.04.2025 в 12:05
Смисл виходить Ворсклі грати,як зарплату не платять.Немає мотивації в пацанів
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Не люблю футбол (Хорол)
13.04.2025 в 12:05
Смисл виходить Ворсклі грати,як зарплату не платять.Немає мотивації в пацанів
Ответить
0
1
aleks68
13.04.2025 в 12:24
не надоело ныть?тебе плевать на чемпионат Украины.зачем здесь писать если так
Ответить
0
0
aleks68
13.04.2025 в 12:25
хватит ныть писака
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости