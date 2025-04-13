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Играли достойно? Голкипер Оболони оценил игру своих одноклубников

Премьер-лига

Проанализировал таймы и автогол

Играли достойно? Голкипер Оболони оценил игру своих одноклубников

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вчера "Оболонь" сыграла против "Черноморца", игра завершилась победой хозяев.

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Голкипер "пивоваров" Денис Марченко прокомментировал взятие трех баллов в 24 туре УПЛ.

Для нас это был очень важный поединок. Мы знали, что игра будет сложной, и она такой и была. Благодаря моим партнерам удалось забить гол и не пропустить мяч в свои ворота. Хотя скажу, что мы еще могли забивать.

В первой половине матча мы хотели открыть счет и шли вперед. Гости лишь в начале матча были активнее, но в середине первого тайма мы переломили ситуацию. Затем забили гол и могли еще забивать. В общем - мы играли достойно.

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Автогол голкипера "Черноморца". Как ты увидел этот эпизод? Может уже успел посмотреть повтор в раздевалке?

Ничего не видел. В чужой штрафной площадке было очень много футболистов обеих команд, и что-то рассмотреть было сложно.

Добавим, что сейчас "Оболонь" занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, у них 24 балла в активе, следующая игра подопечных Сергея Шищенко состоится против "Динамо" 18 апреля.

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Источник:
sportarena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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