Играли достойно? Голкипер Оболони оценил игру своих одноклубников

Вчера "Оболонь" сыграла против "Черноморца", игра завершилась победой хозяев.

Голкипер "пивоваров" Денис Марченко прокомментировал взятие трех баллов в 24 туре УПЛ.

Для нас это был очень важный поединок. Мы знали, что игра будет сложной, и она такой и была. Благодаря моим партнерам удалось забить гол и не пропустить мяч в свои ворота. Хотя скажу, что мы еще могли забивать.

В первой половине матча мы хотели открыть счет и шли вперед. Гости лишь в начале матча были активнее, но в середине первого тайма мы переломили ситуацию. Затем забили гол и могли еще забивать. В общем - мы играли достойно.

Автогол голкипера "Черноморца". Как ты увидел этот эпизод? Может уже успел посмотреть повтор в раздевалке?

Ничего не видел. В чужой штрафной площадке было очень много футболистов обеих команд, и что-то рассмотреть было сложно.