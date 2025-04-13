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Вратарь Кривбасса поделился мнением о поражении от лидера турнирной таблицы

Премьер-лига

Прокомментировал домашний матч

Вратарь Кривбасса поделился мнением о поражении от лидера турнирной таблицы

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вчера голкипер "Кривбасса" пропустил два мяча в матче против "Динамо".

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На послематчевой конференции Андрей Клищук прокомментировал поражение криворожской команды:

Достаточно неплохая игра с нашей стороны, если не брать счет. У нас были отличные моменты как в первом, так и во втором таймах. Мы играли с мячом, были позиционные и быстрые атаки. Считаю, что нам не хватило именно забитых голов. Очень обидно, что мы пропустили такие простые мячи. Будем разбирать и анализировать эти ошибки.

Добавим, что сейчас "Кривбасс" занимает 5 место в УПЛ.

"Кривбасс" некоторое время играл в большинстве. Чего не хватило, чтобы переломить ход игры в этот момент?

Да, у нас было на одного игрока больше, мы разыгрывали в большинстве, но не хватало конечной стадии. Именно гола, повторюсь.

Моменты у ворот соперника хватало. Реализация подвела?

Да, нам надо быть более сконцентрированными в плане реализации моментов, ведь с таким соперником не всегда их бывает много.

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Уже через три дня - игра с "Шахтером". Успеет ли команда восстановить силы?

Я думаю, с этим вопросов не будет, тем более играть 40-45 минут. У нас есть время, чтобы восстановиться. Будем давать бой. Да, пока мы его проиграем 0:1, но нам надо забивать.

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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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