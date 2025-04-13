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Капитан Руха отметился достижением в истории клуба. Фото

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Капитан Руха отметился достижением в истории клуба. Фото

Фото: ФК Рух

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Капитан "Руха" отметился достижением в истории клуба.

Матч против "Александрии" стал для нападающего Юрия Климчука 101-м в УПЛ. Футболист стал первым игроком в истории "Руха", который сыграл более 100 матчей в УПЛ.

Перед матчем спортивный директор клуба Владимир Лапицкий подарил игроку футболку с символическим номером 100.

Юрий Климчук стал игроком "Руха" в феврале 2019 года. Всего за клуб он провел 133 матча.

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В этом сезоне игрок сыграл 18 матчей УПЛ за львовский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.

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Рух (Львов) Юрий Климчук
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Источник:
Рух
Опубликовал: Владислав Прийменко
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