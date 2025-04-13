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Полесье открыло счет в матче против Ворсклы на 16 минуте – ВИДЕО

Премьер-лига

Точный удар головой

Полесье открыло счет в матче против Ворсклы на 16 минуте – ВИДЕО

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
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В поединке 24 тура УПЛ "Ворскла" встречается с "Полесьем". Счет в матче был открыт на 16-й минуте.

Капитан житомирян Руслан Бабенко принял мяч на левом фланге и подал в штрафную. Туда вбежал Борис Крушинский и пробил круглого под правую штангу ворот.

Для 22-летнего полузащитника это третий гол в чемпионате. Бабенко же оформил второй ассист.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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