Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье открыло счет в матче против Ворсклы на 16 минуте – ВИДЕО
Точный удар головой
Фото: ФК Полісся
В поединке 24 тура УПЛ "Ворскла" встречается с "Полесьем". Счет в матче был открыт на 16-й минуте.
Капитан житомирян Руслан Бабенко принял мяч на левом фланге и подал в штрафную. Туда вбежал Борис Крушинский и пробил круглого под правую штангу ворот.
Для 22-летнего полузащитника это третий гол в чемпионате. Бабенко же оформил второй ассист.
За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО
- Ванат забил юбилейный гол в УПЛ в составе Динамо
- "Будем думать, еще разговаривать": Вернидуб – о регламентных и кадровых нюансах доигрывания встречи с Шахтером
- Динамо побеждает, Александрия оступается, Оболонь поднимается из зоны стыков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000